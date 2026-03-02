Çocuğa karşı cinsel tacizden suçlanıyordu: Hasbi Dede 12 Mart’ta hakim karşısına çıkacak
“Çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tutuklu bulunan Dede’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 12 Mart’ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
Giresun'un Görele ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dede'nin yargılanmasına 12 Mart'ta başlanacak.
YARGILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR
Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, hakimlik incelemesinin ardından kabul edildi. İddianamede, Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.
TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede hakkında ilk aşamada yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta yeniden ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta alınan kararla Hasbi Dede, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.