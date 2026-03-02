Antalya'da alkollü sürücüye rekor ceza

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralanırken, 116 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 390 bin TL para cezası uygulandı. Ehliyetine daha önce el konulan sürücünün üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıktı.

Kazada Side istikametinden Çakalderesi yönüne seyir halinde olan Ziya Furkan R. idaresindeki 07 AHJ 828 plakalı otomobil, kaldırımdan yola indiği belirtilen Mehmet Şerif U.'nun kullandığı 07 BOJ 996 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.