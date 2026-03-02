Ankara-Berlin hattında İran teması: Başkan Erdoğan Friedrich Merz ile görüştü

Erdoğan, kalıcı sükunetin sağlanması için barış odaklı diplomatik temasların artırılması ve tarafların diyaloğa dönmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki çatışmalı süreci ele aldı.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasında bölgede yaşanan çatışmalı süreç değerlendirildi. Başkan Erdoğan, bölgede artan gerilimin hem bölgesel hem de küresel güvenliği olumsuz etkilediğine dikkat çekti.