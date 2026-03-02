Ankara-Berlin hattında İran teması: Başkan Erdoğan Friedrich Merz ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran’a yönelik saldırılar sonrası artan bölgesel gerilimi ele aldı. Başkan Erdoğan, çatışmaların küresel güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekerek kalıcı sükunet için diplomasi ve diyalog kanallarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İRAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasında bölgede yaşanan çatışmalı süreç değerlendirildi. Başkan Erdoğan, bölgede artan gerilimin hem bölgesel hem de küresel güvenliği olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
DİYALOG VE DİPLOMASİ VURGUSU
Başkan Erdoğan, kalıcı sükunetin sağlanabilmesi için barış odaklı diplomatik temasların artırılması gerektiğini belirterek, tarafların yeniden diyalog zeminine dönmesinin önemini vurguladı.