TSK'yı hedef almıştı: Ece Ronay hakkında adli süreç başlatıldı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle fenomen Ece Ronay hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik ifadelerinin “devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçu kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
