İçişleri Bakanlığı’nda sınır güvenliği zirvesi: Tüm birimler teyakkuz halinde

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'nda bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi. Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede korunması, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları kapsamında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ile sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik başlıkların detaylı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

SINIR GÜVENLİĞİ VE GÖÇ TEDBİRLERİ ELE ALINDI

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci'nin Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurguladığı, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğünü ifade ettiği aktarıldı.

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE

Toplantıya Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un video konferans yöntemiyle katıldığı belirtilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcilerinin de toplantıda hazır bulunduğu bildirildi.

VALİLER VE GÜVENLİK KURUMLARI TOPLANTIDA YER ALDI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm birimlerle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.