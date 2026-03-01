DMM’den Türkiye–İran sınır hattında 80 bin mayın temizlendi iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtilerek, Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, yürütülen faaliyetlerin sınır güvenliğini zayıflatmayı değil, modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi. Türkiye'nin hudut güvenliğinin fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı kaydedildi.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojik imkânlarıyla sınır güvenliğinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.