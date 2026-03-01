Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri ile Kritik görüşme

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah arasındaki telefon görüşmesinde Kuveyt'e yönelik saldırılar ele alındı.

ÇÖZÜM MÜZAKEREDEN GEÇİYOR

Başkan Erdoğan, saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek Kuveyt Emiri El Sabah'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, bölgesel sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu vurgularken, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın süratle sağlanmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.