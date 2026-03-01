Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri ile Kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, bölgesel sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesinde Kuveyt'e yönelik saldırıları ele aldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar nedeniyle Kuveyt Emiri El Sabah'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Erdoğan, bölgesel sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
- Görüşmede Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdüreceği belirtildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah arasındaki telefon görüşmesinde Kuveyt'e yönelik saldırılar ele alındı.
ÇÖZÜM MÜZAKEREDEN GEÇİYOR
Başkan Erdoğan, saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek Kuveyt Emiri El Sabah'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, bölgesel sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu vurgularken, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın süratle sağlanmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.