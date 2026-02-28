Türkiye devrede: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 ülkenin Dışişleri Bakanları ile görüştü

ABD ve İsrail, İran'a karşı ortak saldırılar başlatarak büyük çaplı bir askeri operasyona girişti. İran'ın Tahran, İsfahan, Kum gibi kritik şehirleri hedef alınırken İran ise misilleme olarak İsrail'e balistik füze dalgaları gönderirken, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini (Bahreyn, Katar, BAE) ve İsrail'i hedef alan saldırılar başlattı.

TÜRKİYE'DEN 7 ÜLKE İLE TEMAS

Bölgede gerilim tırmanırken Türkiye peş peşe temaslar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Dışişleri Kaynakları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmelerde, bölgemizde bugün yaşanan gelişmeler ele alınmış ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.