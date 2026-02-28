CANLI YAYIN

Türkiye devrede: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 ülkenin Dışişleri Bakanları ile görüştü

Orta Doğu'da tansiyon zirvedeyken Türkiye devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarının ardından İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail, İran'a karşı ortak saldırılar başlatarak büyük çaplı bir askeri operasyona girişti. İran'ın Tahran, İsfahan, Kum gibi kritik şehirleri hedef alınırken İran ise misilleme olarak İsrail'e balistik füze dalgaları gönderirken, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini (Bahreyn, Katar, BAE) ve İsrail'i hedef alan saldırılar başlattı.

TÜRKİYE'DEN 7 ÜLKE İLE TEMAS
Bölgede gerilim tırmanırken Türkiye peş peşe temaslar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Dışişleri Kaynakları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmelerde, bölgemizde bugün yaşanan gelişmeler ele alınmış ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.

