Son dakika: DMM'den savaş başlayacak” iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "savaş başlayacağı" iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik paylaşımların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütüldüğü belirtilerek, kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.