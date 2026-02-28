Son dakika: DMM'den savaş başlayacak” iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan “savaş başlayacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlara karşı uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "savaş başlayacağı" iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik paylaşımların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.
DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütüldüğü belirtilerek, kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.
ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Açıklamada, toplumu korku, endişe ve kaosa sürüklemeyi amaçlayan paylaşımları yapan hesaplara yönelik adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.
Vatandaşlara asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, yalnızca resmî kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.