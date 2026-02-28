Nihat Hatipoğlu Kağıthane'de binlerce kişiye seslendi: Programa Bilal Erdoğan da katıldı

İstanbul Kâğıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, binlerce vatandaşla bir araya geldi. Ramazan Sohbetleri programı çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte meydanı dolduran Kâğıthaneliler, Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşadı. Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

RAHMET AYI RAMAZAN

Programda Hatipoğlu, Ramazan ayının fazileti, birlik ve beraberliğin önemi ile manevi değerler üzerine sohbet gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğuna dikkat çekerek. Bu mübarek ayın hakkıyla idrak edilmesi temennisinde bulundu.

Program sonunda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Nihat Hatipoğlu'na günün anısına çiçek takdim ederek programa katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

(Mustafa Kaya-Takvim Gazetesi)