İran, Irak, Suriye ve Lübnan uçuşları askıya alındı: Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon il programı kapsamında Şehir Hastanesi'nin son durumu, bağlantı yollarının durumu ve raylı sistem güzergahı ile ilgili incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, İran'a düzenlenen hava saldırıları kapsamında hava sahalarına ve uçuşlara ilişkin son durumu da paylaştı. "Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Onları bu saldırı sürecinin sonucuna göre ülkeye getirme ile ilgili bir çalışmamız olacak." açıklamasında bulundu.

"Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir."

ŞEHİR HASTANESİ'NDE YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE İLERLEME

Şehir Hastanesi ile ilgili çalışmalara dair de bilgi veren Bakan Uraloğlu, hastanede yüzde 90'lar seviyesinin üzerine gelindiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Bütün heyetimizle beraber içeride brifing aldık. Artık neredeyse iç kesimlerdeki sadece iç donanımlar, tıbbi cihazların yerleştirilmesi gibi aşamalara gelinmek üzere. Tabii 272 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz. Çok büyük bir alan olduğunu özellikle söylemek isterim. İlk etapta binin üzerindeki bir yatak kapasitesiyle hizmete açılacak olup bin 500 yatak kapasitesine kadar gidecek olan çok önemli bir bölge hastanesinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi kapsamında Genel Hastane, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, 2500 civarındaki kapalı ve açık otopark alanıyla beraber bir hastane inşaatı gerçekleştirildiğini kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tabii şunu da söylemek isterim; özellikle burada zaman zaman bazı spekülasyonlar da yapılıyor. 4800 adet fore kazık ve 762 adet de sismik izolatör burada tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada mühendislik olarak herhangi bir risk öngörüsü yoktur. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Bu hizmetlerin bu aşamaya kadar gelişinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve talimatlarıyla başlayan, sonrasında Sağlık Bakanlığımızın görevi üstlenip yürütmesiyle beraber yüklenici firmalarımız, elbette Trabzon'un siyaseti, önceki dönem görev yapan bütün siyasetçi, milletvekilleri arkadaşlarımız, Bakanlarımız, onların gayretiyle beraber valilerimiz, Belediye Başkanlarımızla beraber bu aşamaya geldi."