THY’den İran uçuşlarıyla ilgili açıklama: “Sefer iptalleri gerçeği yansıtmıyor”

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, İran ile ilgili herhangi bir sefer iptalinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."denildi.