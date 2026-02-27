TCG Anadolu Rotterdam Limanı’nda: Hollanda basını manşetlere taşıdı

NU haber sitesi, TCG Anadolu'nun limana yanaşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşırken, BN/De Stem haber sitesi de dört Türk savaş gemisinin sabah saatlerinden itibaren limanda bulunduğunu ve 1 Mart Pazar gününe kadar şehirde kalacağını bildirdi.

TÜRK GEMİLERİ FRANSIZ DONANMASIYLA KARŞILAŞTIRILDI Denizcilik haberleri yayımlayan Marina Schepen sitesi, aynı tarihlerde Amsterdam'da bulunan Fransız gemileriyle Türk donanmasına ait gemileri karşılaştırdı. Haberde,"Perşembe sabahından bu yana Rotterdam'da 4 Türk deniz kuvveti gemisi bulunuyor. Amsterdam'daki Fransız firkateyninin aksine 3 Türk gemisi şehrin kalbinde duruyor."ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca şehir merkezindeki köprülerden gemilerin rahatlıkla görülebildiği ve ziyaretçilerin yürüyüş yaparak gemileri izleyebildiği aktarıldı. TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKARILDI Rodi haber sitesi ise TCG İstanbul ve TCG Oruçreis firkateynleri ile lojistik destek gemisi TCG Derya'nın yanı sıra amfibi hücum gemisi TCG Anadolu hakkında detaylı teknik bilgilere yer verdi.

Haberde, "Anadolu, denizaltı savaşı ve arama kurtarma operasyonları için uygun S-70B Seahawk gibi helikopterlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gemide, AH-1W Super Cobra savaş helikopterleri konuşlanmış durumda, silahlı ve silahsız dronlar da taşıyor." ifadeleri kullanıldı.