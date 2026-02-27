TCG Anadolu Rotterdam Limanı’nda: Hollanda basını manşetlere taşıdı
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, beraberindeki üç Türk donanma gemisiyle NATO’nun “Steadfast Dart 2026” tatbikatı kapsamında Rotterdam Limanı’na demirledi. Hollanda basını, şehrin merkezinde konuşlanan Türk savaş gemilerini “etkileyici görüntü” olarak duyururken, TCG Anadolu’nun askeri kapasitesi ve SİHA taşıma kabiliyeti geniş yer buldu.
- TCG Anadolu ve beraberindeki üç Türk savaş gemisi, NATO tatbikatı kapsamında Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na demirledi.
- Gemilerin limandaki varlığı, Hollanda basınında "etkileyici" olarak nitelendirilerek geniş yer buldu.
- Ziyaret, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Steadfast Dart 2026" NATO tatbikatı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
- Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda Hollandalı, gemileri görmek için Rotterdam Limanı'nı ziyaret etti.
- Yerel medya, TCG Anadolu'nun teknik özelliklerine dikkat çekerken, gemilerin şehir merkezindeki konumunu Amsterdam'daki Fransız gemileriyle karşılaştırdı.
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, beraberindeki üç savaş gemisiyle birlikte 26 Şubat'ta Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na demirledi. 232 metre uzunluğundaki SİHA gemisinin limandaki görüntüleri Hollanda basınında geniş yer bulurken, gemi yerel medya tarafından "etkileyici görüntü" olarak nitelendirildi.
HOLLANDA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU
Yerel gazete Algemeen Dagblad,"Etkileyici görüntü: Türk donanmasının 4 gemisi, Rotterdam Limanı'nda"başlıklı haberinde, Türk savaş gemilerinin şehrin merkezinde, Erasmus Köprüsü'nün hemen yanında görünür şekilde demirlediğini aktardı.
Haberde Rotterdam Liman İşletmesi Sözcüsü'nün, "Bu çok etkileyici bir görüntü. 3 gemi, şehrin tam ortasında, Erasmus Köprüsü'nün yanında çok görünür bir şekilde duruyor."ifadelerine yer verildi.
NU haber sitesi, TCG Anadolu'nun limana yanaşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşırken, BN/De Stem haber sitesi de dört Türk savaş gemisinin sabah saatlerinden itibaren limanda bulunduğunu ve 1 Mart Pazar gününe kadar şehirde kalacağını bildirdi.
TÜRK GEMİLERİ FRANSIZ DONANMASIYLA KARŞILAŞTIRILDI
Denizcilik haberleri yayımlayan Marina Schepen sitesi, aynı tarihlerde Amsterdam'da bulunan Fransız gemileriyle Türk donanmasına ait gemileri karşılaştırdı. Haberde,"Perşembe sabahından bu yana Rotterdam'da 4 Türk deniz kuvveti gemisi bulunuyor. Amsterdam'daki Fransız firkateyninin aksine 3 Türk gemisi şehrin kalbinde duruyor."ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca şehir merkezindeki köprülerden gemilerin rahatlıkla görülebildiği ve ziyaretçilerin yürüyüş yaparak gemileri izleyebildiği aktarıldı.
TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKARILDI
Rodi haber sitesi ise TCG İstanbul ve TCG Oruçreis firkateynleri ile lojistik destek gemisi TCG Derya'nın yanı sıra amfibi hücum gemisi TCG Anadolu hakkında detaylı teknik bilgilere yer verdi.
Haberde, "Anadolu, denizaltı savaşı ve arama kurtarma operasyonları için uygun S-70B Seahawk gibi helikopterlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gemide, AH-1W Super Cobra savaş helikopterleri konuşlanmış durumda, silahlı ve silahsız dronlar da taşıyor." ifadeleri kullanıldı.
ROTTERDAM LİMANI ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları ile çok sayıda Hollandalı, sosyal medya paylaşımlarında gemileri görmek için Rotterdam Limanı'nı ziyaret ettiklerini paylaştı. Ziyaretçilerin özellikle TCG Anadolu önünde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdiği görüldü.
NATO TATBİKATINDA TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ KATILIMI
TCG Anadolu ve beraberindeki TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemileri, NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı koordinasyonunda ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında görev yapıyor.
Tatbikata Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemlerinin yanı sıra 11 ülkeden 10 binden fazla askeri personelin katıldığı bildirildi.