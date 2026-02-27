Sakaraltı Sakarüstü operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Operasyon, Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla düzenlendi.

Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sosyal medya hesabına yönelik soruşturma kapsamında Mertcan Güngör, Serdar Cemal Süzeroğlu ve Habib Demir tutuklandı.

Muğla'da Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

akaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Mertcan Güngör, Serdar Cemal Süzeroğlu ve Habib Demir, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden H.T., M.T., S.K., U.K. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.