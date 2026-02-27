Sakaraltı Sakarüstü operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Muğla’da Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'da Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Mertcan Güngör, Serdar Cemal Süzeroğlu ve Habib Demir, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden H.T., M.T., S.K., U.K. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.