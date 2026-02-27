Eskişehir'de şüpheli olay: Adam 7'nci kattan atladı kadın evde ölü bulundu

Eskişehir 'de Mehmet Karabulut, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken evde eşi Sevim Özdemir'in cansız bedeni bulundu.

EŞİ EVDE BULUNDU Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu.

İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.