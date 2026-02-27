Eskişehir'de şüpheli olay: Adam 7'nci kattan atladı kadın evde ölü bulundu
Eskişehir'de şoke eden bir olay yaşandı. 58 yaşındaki Mehmet Karabulut, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ve ardından bahçeye düştü, dizinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Karabulut'un atladığı eve girince eşi 50 yaşındaki Sevim Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı.
7'NCİ KATTAN ATLADI
Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Mehmet Karabulut, evinin 7'nci katın penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı.
EŞİ EVDE BULUNDU
Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu.
İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.