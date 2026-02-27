CANLI YAYIN

Eskişehir'de şüpheli olay: Adam 7'nci kattan atladı kadın evde ölü bulundu

Eskişehir'de şoke eden bir olay yaşandı. 58 yaşındaki Mehmet Karabulut, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ve ardından bahçeye düştü, dizinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Karabulut'un atladığı eve girince eşi 50 yaşındaki Sevim Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eskişehir'de şüpheli olay: Adam 7'nci kattan atladı kadın evde ölü bulundu

Eskişehir'de Mehmet Karabulut, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken evde eşi Sevim Özdemir'in cansız bedeni bulundu.

7'NCİ KATTAN ATLADI
Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Mehmet Karabulut, evinin 7'nci katın penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı.

Eskişehir'de Mehmet Karabulut (58), oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken; eve giren polis, eşi Sevim Özdemir'in (50) cansız bedeni ile karşılaştı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

EŞİ EVDE BULUNDU
Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu.

Eskişehir'de şüpheli olay: Adam 7'nci kattan atladı kadın evde ölü bulundu-3

İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'de şüpheli olay: Adam 7'nci kattan atladı kadın evde ölü bulundu-4

Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler