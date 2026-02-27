Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı: Düşme talep edildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı

DÜŞME TALEBİ

Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat beyanında, "Yazılı beyanlarımız tekrar ederiz. Herhangi bir suç olduğunu düşünmememize rağmen, ön ödemeye tabi suç olması nedeniyle ön ödeme gereği yerine getirildi. Düşme kararı verilmesini talep ederiz."ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın süresi içerisinde belirlenen miktarı ödeyerek dekontu mahkemeye sunduğu belirtilerek, bu nedenle İmamoğlu hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatının mazeret sunarak duruşmaya katılmadığını belirterek, bunun mesleki nitelikte olması nedeniyle kabul edildiğini kaydetti.

Duruşma, karar için 5 Mart'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin'in Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı yapılan alanda dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu'nu gördüğü belirtiliyor.

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı."dediği sırada sanık İmamoğlu'nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin."şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarılıyor.

İddianamede, başka suçtan tutuklu olan sanık Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanununun (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak da isteniyor.