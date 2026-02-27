Başkan Erdoğan'dan "Necmettin Erbakan" mesajı: Hocamızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum
Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakanı ve Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ı vefatının 15’inci yılında rahmet ve hürmetle andı. Erdoğan, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakanı ve Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'ı vefatının 15'inci yılında rahmet ve hürmetle andı.
"HOCAMIZI HÜRMETLE YAD EDİYORUM"
Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."