Yerli güç sahaya indi! Aslan NATO’da gövde gösterisi yaptı
Yerli ve Milli silahlı insansız kara aracı Aslan, NATO tatbikatında gövde gösterisi yaptı
Türkiye'nin savunma sanayii şirketi ASELSAN tarafından geliştirilen silahlı insansız kara aracı Aslan, NATO'nun Almanya'da düzenlenen tatbikatı Steadfast Dart 2026kapsamında sahaya çıktı. TSK'nın Aslan'ı aktif olarak kullanması, uluslararası basında da geniş yankı buldu. ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog, Türk ordusunun tatbikatta Aslan'ı konuşlandırmasını "gövde gösterisi" olarak nitelendirdi. Haberde, aracın keşif ve destek görevlerinde etkin biçimde kullanıldığı belirtilerek, TSK'nın ileri teknolojiyi sahaya başarıyla entegre ettiğine dikkat çekildi.
Aslan'ın tamamen yerli imkânlarla geliştirildiği vurgulandı. Platformun elektrooptik sensörler, termal görüntüleme sistemleri ve uzaktan kumandalı stabilize silah istasyonlarıyla donatıldığı, bu özellikleriyle modern muharebe sahasında önemli bir kapasite sunduğu ifade edildi. Aslan'ın, özellikle yüksek riskli bölgelerde personel güvenliğini artırdığı kaydedildi.
ASLAN'IN ÖZELLİKLERİ
EN: 135 cm BOY: 185 cm YÜKSEKLIK: 145 cm AĞIRLIK: ≤ 750 kg (Faydalı Yük Dahil) ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI: -20°C - +49°C
MAKSIMUM HIZ: 10 km/sa KONTROL MENZILI: ≤ 1,2 km ÇALIŞMA SÜRESI: ≤ 7 Saat TAHRIK SISTEMI: Elektrik Motoru