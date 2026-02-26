Yerli güç sahaya indi! Aslan NATO’da gövde gösterisi yaptı

Türkiye'nin savunma sanayii şirketi ASELSAN tarafından geliştirilen silahlı insansız kara aracı Aslan, NATO'nun Almanya'da düzenlenen tatbikatı Steadfast Dart 2026kapsamında sahaya çıktı. TSK'nın Aslan'ı aktif olarak kullanması, uluslararası basında da geniş yankı buldu. ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog, Türk ordusunun tatbikatta Aslan'ı konuşlandırmasını "gövde gösterisi" olarak nitelendirdi. Haberde, aracın keşif ve destek görevlerinde etkin biçimde kullanıldığı belirtilerek, TSK'nın ileri teknolojiyi sahaya başarıyla entegre ettiğine dikkat çekildi.