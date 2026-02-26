Şehit pilotun cenazesi üzerinden algı operasyonu: DMM o iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediği yönündeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze törenine ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı paylaşımlarda dile getirilen cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
CEMEVİ İÇİN HERHANGİ BİR TALEP GELMEDİ
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.
Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."
DMM, kamuoyunun yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.