Şehit pilotun cenazesi üzerinden algı operasyonu: DMM o iddiaları yalanladı

Şehit cenaze törenlerinin, ailelerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ve daha önce de cemevlerinde törenler düzenlendiği belirtildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı paylaşımlarda dile getirilen cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

CEMEVİ İÇİN HERHANGİ BİR TALEP GELMEDİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."

DMM, kamuoyunun yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.