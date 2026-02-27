Gençlerden Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Makam aracı çiçeklerle süslendi
Beştepe’deki iftar programının ardından İstanbul’a hareket öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda AK Partili gençlerin doğum günü sürpriziyle karşılandı. Gençler “İlle de Sen” şarkısını söylerken, Erdoğan’ın makam aracı çiçeklerle süslendi.
AK Parti'li gençler, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programının ardından İstanbul'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.AK Gençlik'ten Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi
Havalimanında bir araya gelen gençler, hep birlikte "İlle de Sen" şarkısını söyleyerek Erdoğan'ı karşıladı. Partililer ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam aracını çiçeklerle süsledi.
Sürpriz karşısında teşekkür eden Erdoğan, gençlerle bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.