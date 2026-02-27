Gençlerden Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Makam aracı çiçeklerle süslendi

AK Parti'li gençler, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programının ardından İstanbul'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

AK Gençlik'ten Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi

Havalimanında bir araya gelen gençler, hep birlikte "İlle de Sen" şarkısını söyleyerek Erdoğan'ı karşıladı. Partililer ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam aracını çiçeklerle süsledi.