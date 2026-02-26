Bilal Erdoğan Üsküp’te müjdeyi verdi: "Dev cami projesinde sona gelindi"

Mihrimah Sultan Camii Yaklaşık bin 500 kişilik kapalı ibadet alanına sahip olan yapı, avlu ve açık alanlarla birlikte aynı anda 3 bin 200 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşıyor.

Mihrimah Sultan Camii Cami tamamlandığında bünyesindeki İslam Birliği ofisleri, Diyanet hizmetleri müşavirliği birimleri, kütüphane ve kitap kafe gibi sosyal ve idari alanlarla çok yönlü bir merkez olarak hizmet verecek.

Mihrimah Sultan Camii



İNSANİ HASSASİYETLERİ KORUMALIYIZ



Ziyareti kapsamında; 2006 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2006 yılında kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) gençlerle bir araya gelen Necmeddin Bilal Erdoğan Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değindi.

Necmeddin Bilal Erdoğan Üsküp'te Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek paneline katıldı.



IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek: Balkan Gençliği için Akademik ve Kültürel Köprüler' temalı söyleşi de Necmeddin Bilal Erdoğan sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gençlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında insana dair özelliklerin çok daha fazla ön plana çıkacağını belirterek gençlerin insani hassasiyetlerini korumalarının önemli bir kazanım olacağının altını çizdi.