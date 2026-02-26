Başkan Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız

Erdoğan, Hocalı katliamının acısını kalplerinde hissettiklerini ve asla unutmayacaklarını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı katliamının 34'üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.

Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız."

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın ve 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını vahşice öldürdüğü Hocalı'daki katliamın üzerinden 34 yıl geçti (İnfografik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)