Başkan Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hocalı katliamnın 34'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. "Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.
Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız."