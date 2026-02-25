Yenikapı ve Söğütlüçeşme’den ek Marmaray seferleri: Bakanlık duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu yoğunluğunu azaltmak için Marmaray hattına ek tren seferleri koydu. Seferler Maltepe, Halkalı, Söğütlüçeşme, Pendik ve Yenikapı güzergahlarında planlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ek seferlerin detayları da paylaşıldı.
Planlanan ek seferler şu şekilde:
|Kalkış Saati
|Kalkış İstasyonu
|Varış İstasyonu
|17.42
|Maltepe
|Halkalı
|17.42
|Halkalı
|Pendik
|18.05
|Yenikapı
|Pendik
|18.10
|Söğütlüçeşme
|Halkalı
Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."