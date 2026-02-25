Yenikapı ve Söğütlüçeşme’den ek Marmaray seferleri: Bakanlık duyurdu

Planlanan ek seferlerin saat 17.42'de Maltepe ve Halkalı'dan, 18.05'te Yenikapı'dan ve 18.10'da Söğütlüçeşme'den kalkacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu duyurdu.

Planlanan ek seferler şu şekilde:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ek seferlerin detayları da paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."