İstanbul merkezli 10 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK ve Europol işbirliğiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli süreçlerde karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

10 TON 250 KİLOGRAM UYUŞTURUCUDAN SORUMLULULAR



Çalışmaların ardından İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile 42 şirket ortaklık payına el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.