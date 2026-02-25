Avrupa'nın zirvesindeyiz: Türk hava sahası 42 ülkeyi geride bıraktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi bir rekora imza attığını açıkladı. Havacılıkta zirvedeyiz: Avrupa'nın lideri Türkiye! Bakan Uraloğlu, "Türkiye, 2026 yılı Ocak ayında 1 milyon 671 bin 405 hizmet birimi ile EUROCONTROL sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştı."dedi.

42 ÜLKE ARASINDA ZİRVEDE YER ALDI

Türkiye'nin Avrupa hava sahasında liderliğini güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, "Ülkemiz, EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında liderliğini sağlamlaştırdı. Son üç aydır Avrupa'nın en fazla hizmet üreten ülkesi olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini geride bıraktık." ifadelerini kullandı.