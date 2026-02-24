Polonya Schengen sistemini değiştirdi: Türkiye’den başvurulara yeni düzen
Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 3 Şubat 2026’dan itibaren Schengen kısa süreli (C tipi) vize randevu sisteminde kapsamlı bir güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikle özellikle turistik, ticari ve tır şoförlerine yönelik başvurular için ayrı kategoriler oluşturuldu.
- Başvuru sahiplerinin randevuları yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bireysel olarak yapmaları gerektiği belirtildi.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu durumuna göre Ankara konsolosluk bölgesi dahil diledikleri şehirdeki vize başvuru merkezini seçebilecek.
Başvuru sahiplerine, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren aracı firmalara karşı dikkatli olmaları yönünde açık bir uyarı yapıldı. Türkiye'den Polonya üzerinden Schengen vizesi almak isteyenler için süreç artık daha ayrıntılı ve net başlıklar altında yürütülecek. VFS Global sistemi üzerinden alınan randevularda yeni kategoriler erişime açıldı.
POLONYA'DAN SCHENGEN RANDEVULARINA YENİ DÜZEN
Güncellenen randevu başlıkları şu şekilde sıralandı:
-Turistik (Yeni)
-İş (Yeni)
-Tır Şoförü (Yeni)
-Erasmus / NAWA / ECS
-AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri
-Diğer
Bu yeni sınıflandırmayla, başvuruların doğru kategoride yapılması ve yoğunluğun daha dengeli dağıtılması amaçlanıyor.
RANDEVULAR NE ZAMAN SİSTEME YÜKLENİYOR?
Başkonsolosluk, Polonya Vize Başvuru Merkezleri'nin (PPWW) hizmet verdiği günlerde randevuların sisteme eklendiği saatleri de duyurdu. Şehirlere göre belirlenen saatler şöyle:
Pazartesi
İstanbul: 09.00
Gaziantep: 10.00
İzmir: 16.00
Trabzon: 13.00
Salı
İstanbul: 12.00
Gaziantep: 10.00
İzmir: 16.00
Trabzon: 13.00
Çarşamba
İstanbul: 14.00
Gaziantep: 10.00
İzmir: 16.00
Trabzon: 13.00
Perşembe
İstanbul: 15.00
Gaziantep: 10.00
İzmir: 16.00
Trabzon: 13.00
Cuma
İstanbul: 17.00
Gaziantep: 10.00
İzmir: 16.00
Trabzon: 13.00
Yetkililer, başvuru yapacak kişilerin belirtilen saatlerde sistemi düzenli aralıklarla kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.
ARACI FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ OLMAYACAK
Başkonsolosluk, vize işlemlerinde danışmanlık sunduğunu iddia eden şirketlerle herhangi bir resmi bağının bulunmadığını özellikle vurguladı. Açıklamada, bu tür aracı hizmetlerin tercih edilmesinin önerilmediği belirtildi ve başvuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla, bireysel olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Yeni düzenleme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu durumuna göre Ankara konsolosluk bölgesi de dahil olmak üzere diledikleri şehirdeki vize başvuru merkezini seçebilecek.
Yapılan değişikliklerin, başvuru sürecini daha sistemli, şeffaf ve öngörülebilir hale getirmesi hedefleniyor.