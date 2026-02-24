Polonya Schengen sistemini değiştirdi: Türkiye’den başvurulara yeni düzen

Başkonsolosluk, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren aracı firmalarla herhangi bir resmi bağının olmadığını açıkladı.

ARACI FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ OLMAYACAK

Başkonsolosluk, vize işlemlerinde danışmanlık sunduğunu iddia eden şirketlerle herhangi bir resmi bağının bulunmadığını özellikle vurguladı. Açıklamada, bu tür aracı hizmetlerin tercih edilmesinin önerilmediği belirtildi ve başvuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla, bireysel olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yeni düzenleme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu durumuna göre Ankara konsolosluk bölgesi de dahil olmak üzere diledikleri şehirdeki vize başvuru merkezini seçebilecek.

Yapılan değişikliklerin, başvuru sürecini daha sistemli, şeffaf ve öngörülebilir hale getirmesi hedefleniyor.