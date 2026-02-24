PODCAST CANLI YAYIN

Polonya Schengen sistemini değiştirdi: Türkiye’den başvurulara yeni düzen

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 3 Şubat 2026’dan itibaren Schengen kısa süreli (C tipi) vize randevu sisteminde kapsamlı bir güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikle özellikle turistik, ticari ve tır şoförlerine yönelik başvurular için ayrı kategoriler oluşturuldu.

Polonya Schengen sistemini değiştirdi: Türkiye'den başvurulara yeni düzen
  • Başvuru sahiplerinin randevuları yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bireysel olarak yapmaları gerektiği belirtildi.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu durumuna göre Ankara konsolosluk bölgesi dahil diledikleri şehirdeki vize başvuru merkezini seçebilecek.

Başvuru sahiplerine, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren aracı firmalara karşı dikkatli olmaları yönünde açık bir uyarı yapıldı. Türkiye'den Polonya üzerinden Schengen vizesi almak isteyenler için süreç artık daha ayrıntılı ve net başlıklar altında yürütülecek. VFS Global sistemi üzerinden alınan randevularda yeni kategoriler erişime açıldı.

Polonya Başkonsolosluğu, Türkiye'den Schengen vizesi başvuruları için VFS Global sistemi üzerinden turistik, iş ve tır şoförü kategorilerini içeren yeni randevu başlıkları oluşturdu.

POLONYA'DAN SCHENGEN RANDEVULARINA YENİ DÜZEN

Güncellenen randevu başlıkları şu şekilde sıralandı:

-Turistik (Yeni)

-İş (Yeni)

-Tır Şoförü (Yeni)

-Erasmus / NAWA / ECS

-AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri

-Diğer

Bu yeni sınıflandırmayla, başvuruların doğru kategoride yapılması ve yoğunluğun daha dengeli dağıtılması amaçlanıyor.

Polonya Vize Başvuru Merkezleri'nde randevular İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Trabzon için hafta içi farklı saatlerde sisteme yükleniyor.

RANDEVULAR NE ZAMAN SİSTEME YÜKLENİYOR?

Başkonsolosluk, Polonya Vize Başvuru Merkezleri'nin (PPWW) hizmet verdiği günlerde randevuların sisteme eklendiği saatleri de duyurdu. Şehirlere göre belirlenen saatler şöyle:

Pazartesi

İstanbul: 09.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Salı

İstanbul: 12.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Çarşamba

İstanbul: 14.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Perşembe

İstanbul: 15.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Cuma

İstanbul: 17.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Yetkililer, başvuru yapacak kişilerin belirtilen saatlerde sistemi düzenli aralıklarla kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.

Başkonsolosluk, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren aracı firmalarla herhangi bir resmi bağının olmadığını açıkladı.

ARACI FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ OLMAYACAK

Başkonsolosluk, vize işlemlerinde danışmanlık sunduğunu iddia eden şirketlerle herhangi bir resmi bağının bulunmadığını özellikle vurguladı. Açıklamada, bu tür aracı hizmetlerin tercih edilmesinin önerilmediği belirtildi ve başvuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla, bireysel olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yeni düzenleme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu durumuna göre Ankara konsolosluk bölgesi de dahil olmak üzere diledikleri şehirdeki vize başvuru merkezini seçebilecek.

Yapılan değişikliklerin, başvuru sürecini daha sistemli, şeffaf ve öngörülebilir hale getirmesi hedefleniyor.

