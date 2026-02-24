Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6,75 milyar dolarlık finansman: Bakan Uraloğlu anlaşmayı duyurdu

Asya ve Avrupa arasındaki lojistik kapasitesini artıracak hat üzerinden yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması planlanıyor.

Toplam 125 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında 59,1 kilometrelik 44 tünel ve 22,4 kilometrelik 42 köprü inşa edilecek.

Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olma özelliği taşıyan hattın ihale sürecinin bu yıl tamamlanarak yapımına başlanması hedefleniyor.

Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı güzergahını kapsayan hat, iki havalimanını ilk kez demiryolu ile bağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için uluslararası kuruluşlarla 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını açıkladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: "6 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞU İLE ÖN MUTABAKATA VARDIK, KURULUŞLAR, PROJEMİZE TOPLAM 6,75 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLAYACAK" DEDİ.

6 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞUNDAN DEV KREDİ

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını belirtti.

Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye'nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu,"6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak." ifadelerini kullandı.

Yapıma yönelik ihale hazırlıklarının halen devam ettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu,"Bu yıl içerisinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedefliyoruz."