İsrail'in bombaları altında Gazze'nin küresel umudu: Sumud yeniden yelken açıyor

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırılarıyla defalarca engellenen ve yolcuları gözaltına alınan Sumud Filosu, bu kez çok daha büyük ve organize bir sefer için hazırlıklarını sürdürüyor. 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkacak filo, İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerle birleşerek yaklaşık 100 gemilik dev bir konvoy oluşturacak. Filoda 100'den fazla ülkeden 1000'i aşkın doktor, hemşire ve sağlık görevlisi beyaz önlükleriyle yer alacak. Amaç yalnızca sembolik yardım ulaştırmak değil aynı zamanda Gazze'de bilinçli şekilde çökertilen sağlık altyapısına doğrudan müdahale etmek ve ablukanın kaldırılması için dünya kamuoyunu ayağa kaldırmak.

İsrail, Sumud Filosu'nda 27 Türk aktivisti alıkoymuştu. Vatandaşlar, daha sonra Türkiye'ye gelmişti (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ABLUKAYA KARŞI KÜRESEL DİRENİŞ

Filoda yalnızca tıbbi malzeme değil, sahra hastaneleri için ekipman, temel yaşam destek üniteleri ve yeniden inşa çalışmaları için uzman ekipler de yer alacak. Böylece Gazze'de bombalar altında yaşam mücadelesi veren sivillere doğrudan destek sağlanması hedefleniyor. Sumud Filosu Sözcülerinden Seyf Ebu Keşk, "Gazze'de yaşanan soykırım karşısında uluslararası sessizliği kırmak için bu filoyu yola çıkarıyoruz. Bu sadece bir yardım seferi değil, insanlık adına güçlü bir siyasi duruştur" dedi.

Sumud Filosu, geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 gemi ve 500 aktivistin katılımıyla Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Ancak katil İsrail, engellediği filoda 443 aktivisti gözaltına almıştı. İsrail, Sumud Filosu'nda 27 Türk aktivisti alıkoymuştu. Vatandaşlar, daha sonra Türkiye'ye gelmişti.