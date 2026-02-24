Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi: 8 ilde operasyon başladı

Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edildi.

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 YASA DIŞI BAHİS OFİSİ TESPİT EDİLDİ



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yasa dışı bahis (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

HESAPLARINDA 3 MİLYAR 400 MİLYON PARA HACMİ TESPİT EDİLDİ



Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.