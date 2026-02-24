PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi: 8 ilde operasyon başladı

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tatil cennetinde faaliyet yürüten 3 ofis tespit edildi. Buna göre, Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 YASA DIŞI BAHİS OFİSİ TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

HESAPLARINDA 3 MİLYAR 400 MİLYON PARA HACMİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.

