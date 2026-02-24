Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Gürlek şu ifadelere yer verdi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik.

Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum."

