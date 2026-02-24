4 ayda 64 bin vatandaş organ bağışçısı oldu: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan çağrı

Dört ay önce hayata geçirilen kanun değişikliği ile dijitalleşen süreç sonucunda toplam 186 bin 445 doku ve organ bağışı gerçekleşti.

Bakan Memişoğlu: E-Devlet ve E-Nabız üzerinden 64 bin vatandaş organ bağışçısı oldu. (Haberin fotoğrafı sosyal medyadan alınmıştır.)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Her bağış, yeni bir hayattır. Dört ay önce hayata geçirdiğimiz kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdik. O günden bugüne; 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü. Paylaşmanın ve bir olmanın manevi iklimini yaşadığımız mübarek Ramazan ayında, iyiliği birlikte büyütelim. Vasiyetiniz bir cana şifa, bir aileye umut olsun" ifadelerine yer verdi.