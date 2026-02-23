Uyuşturucu ve fuhuş alemlerine dijital pençe! Sistem Avcı'ya takıldı

Avcı Projesi, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarındaki gizli gruplara sızarak 3 milyon 432 bin 892 mesaj, sesli not, fotoğraf ve lokasyon bilgisini taradı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce iki hafta önce düzenlenen ve 325 uyuşturucu madde satıcısının yakalanarak tamamının tutuklandığı "Yapay Zeka" destekli operasyonun temel taşlarından olan Avcı Projesi'nin bütün ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Uyuşturucuya ve diğer suçlara büyük darbe vuracak olan Avcı Projesi'nde; sınırsız destek veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'nun önemli rolü bulunuyor. Mevlüt Karaaytu'nun geliştirdiği ve mimarı olduğu Avcı Projesi ile tüm suç örgütlerine ve uyuşturucu çetelerine "Sanal dünyada görünmez değilsiniz" mesajı verildi.

TAKVİM'den Emir Somer'in haberine göre, sokak köşelerindeki karanlık pazarlıkları dijitale taşıyan uyuşturucu satıcılarının akıllı telefonlardaki şifreli mesajlaşma uygulamaları ve kapalı grupları Avcı ile deşifre edildi. "Telegram" gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının "Özel Davetle" girilebilen gizli gruplarına sızan Avcı, kimin uyuşturucu madde satıcısı, kimin uyuşturucu madde alıcısı ve kimin "Uyuşturucu Satıcılığı" ismi altında para sızdırmaya çabalayan bir dolandırıcı olduğunu "Karakter ve Güvenilirlik Analizi" ile (Sentiment Analysis) tek tek tespit etti. Avcı; sadece özel referanslarla girilebilen, kapalı birer hücre gibi işleyen yazışma gruplarındaki ve kanallarındaki üç milyon 432 bin 892 mesajı, sesli notu, fotoğrafı ve lokasyon bilgisini tek tek taradı.

Avcı ile kapalı gruplar ve silinen mesajlara ulaşıldı

Uyuşturucu madde satıcılarının kullandıkları sokak jargonu, emojiler ve şifreli kelimeler, yapay zekanın "Doğal Dil İşleme"(NLP) modülleri tarafından çözümlenerek "Anlamlı İstihbarat Raporlarına" dönüştürüldü. Söz konusu kişilerin en büyük güven kaynağı olan "Mesajı herkesten sil" özelliği de Avcı karşısında çaresiz kaldı. Avcı Projesi'nin gelişmiş ID Tespiti Modülü, sahte profil fotoğraflarının arkasına saklanan ve sürekli kullanıcı adı değiştiren kişilerin dijital ayak izlerini de takip etti.

SIFIR FİREYLE 325 TUTUKLAMA

Avcı'nın kullanıldığı ilk operasyonda 325 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Geri getirilen silinmiş ve silinmemiş mesajlar, ID ve profil geçmiş analizleri, hiyerarşi şemalarından oluşan kusursuz analiz raporları, reddedilemez somut deliller olarak mahkemeye sunuldu ve 325 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı. 69 Telegram Grubu'nu perde arkasında yöneten, 20 tepe yöneticisi de tutuklananlar arasında yer aldı. Söz konusu 69 farklı Telegram grubu kapatıldı.