Ebru Şallı'nın eşi Akkuş'dan Yağmur Kalyoncu'ya tehdit: "Daltonlar'a verdim"

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, sosyal medya üzerinden Yağmur Kalyoncu'ya gönderdiği mesajlarla adeta dehşet saçtı. Savcılık, Akkuş'un "tehdit" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi. TAKVİM'den Emirhan Somer'in haberine göre, hazırlanan iddianamede yer alan detaylar kan dondurdu. Uğur Akkuş'un, Kalyoncu'ya gönderdiği mesajlarda;"Eğer Ebru ile görüşmeye devam edersen şahsına 3 milyar TL vergi cezası getiririm", "Dükkanını kurşunlatırım, bu ihaleyi Daltonlara verdim" ve "İşinizden olursunuz"şeklinde ifadeler kullandığı belirlendi.