Ebru Şallı'nın eşi Akkuş'dan Yağmur Kalyoncu'ya tehdit: "Daltonlar'a verdim"
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında hazırlanan iddianamede, reklam direktörü Yağmur Kalyoncu’ya yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yer aldı. Savcılık, Akkuş’un 4 yıla kadar hapsini talep ederken dosyadaki 45 ayrı yakalama kararı detayı dikkat çekti.
Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, sosyal medya üzerinden Yağmur Kalyoncu'ya gönderdiği mesajlarla adeta dehşet saçtı. Savcılık, Akkuş'un "tehdit" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi. TAKVİM'den Emirhan Somer'in haberine göre, hazırlanan iddianamede yer alan detaylar kan dondurdu. Uğur Akkuş'un, Kalyoncu'ya gönderdiği mesajlarda;"Eğer Ebru ile görüşmeye devam edersen şahsına 3 milyar TL vergi cezası getiririm", "Dükkanını kurşunlatırım, bu ihaleyi Daltonlara verdim" ve "İşinizden olursunuz"şeklinde ifadeler kullandığı belirlendi.
Dosyadaki detay ise Uğur Akkuş'un adli sicili oldu. İddianamede, şüpheli Akkuş hakkında halihazırda 45 tane yakalama kararı olduğu belirtildi. Savcı, şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda soruşturma ve kovuşturma dosyası olduğunu vurguladı.
4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianameyle birlikte Akkuş'un 'tehdit ve hakaret' suçlarından 4 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
İş insanı Uğur Akkuş'un, reklam direktörü Yağmur Kalyoncu'ya sosyal medya üzerinden savurduğu tehdit ve hakaretler yargıya taşındı. Ebru Şallı'nn boşanma aşamasında olduğu Akkuş'un, Kalyoncu'ya "Dükkanını kurşunlatırım, ihaleyi Daltonlar'a verdim" dediği saptandı.