Şapkalı Volkan çetesine 5. dalga operasyon: Ünlü yönetmeni kurşunlatmışlardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamuoyunda "Şapkalı Volkan" grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma", "tehdit" ve "haraç" suçları başta olmak üzere birçok ilçede toplam 55 eyleme katıldıkları belirlendi. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ Gasp Büro ekiplerince yapılan aramalarda 1 kilo 132 gram "taş kokain" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin kadın, 3'ünün ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Operasyonun, örgüte yönelik gerçekleştirilen 5. dalga çalışma olduğu kaydedildi.

LİDERİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN Çetenin lideri olduğu belirtilen Volkan Ramazan A. ile birlikte 3 kişi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Volkan Ramazan A.'nın Fransa'da yakalanarak cezaevine gönderildiği, Türkiye'ye iadesine yönelik sürecin devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında örgütün sanal ağlar üzerinden 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vaat ederek suça sürüklediği, eylemler sonrası ise ödeme yapmadığı tespit edildi.