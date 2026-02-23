Dehşet anları kamerada! Savcının hakime ateş açtığı o saniyeler ortaya çıktı!

Anadolu Adliyesi'nde 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'nin odasında silahla ateş açtığı bildirildi.

Savcı kadın hakimi silahla vurdu! Derdest ve müdahale anı kamerada

ODASINDA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre savcı ile hakim arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Savcı Kılıçarslan, yanında bulunan silahla Hakim Aslı K.'ye ateş etti. Hakimin kasık bölgesinden yaralandığı ve kanlar içinde yere yığıldığı öğrenildi.