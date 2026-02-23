Dehşet anları kamerada! Savcının hakime ateş açtığı o saniyeler ortaya çıktı!
İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakim odasında silah kullanmasıyla gündeme gelen olayda yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın ateş açtığı anlar ve adliyede yaşanan panik saniye saniye kaydedilirken, ikinci atışın odadaki görevlinin müdahalesiyle engellendiği görüldü. Olayın seyrini değiştiren anlara ilişkin görüntüler dikkat çekti.
Anadolu Adliyesi'nde 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'nin odasında silahla ateş açtığı bildirildi.Savcı kadın hakimi silahla vurdu! Derdest ve müdahale anı kamerada
ODASINDA SİLAHLI SALDIRI
İddiaya göre savcı ile hakim arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Savcı Kılıçarslan, yanında bulunan silahla Hakim Aslı K.'ye ateş etti. Hakimin kasık bölgesinden yaralandığı ve kanlar içinde yere yığıldığı öğrenildi.
ÇAYCI İKİNCİ ATIŞI ENGELLEDİ
Saldırganın ikinci kez ateş etmek üzereyken odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü çaycı Yakup Karadağ'ın müdahale ettiği belirtildi. Karadağ'ın savcıya engel olarak ikinci atışı önlediği, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Yaralı hakim sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası adliyede yaşanan hareketliliğe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde adliye koridorlarında panik yaşandığı, sağlık ekiplerinin yaralı hakimi sedyeyle çıkardığı ve şüphelinin emniyet güçleri eşliğinde götürüldüğü görüldü.
"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında savcı ile hakimin daha önce Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde birlikte görev yaptıkları belirlendi. Olayın nedeni araştırılırken, gözaltına alınan Muhammed Çağatay Kılıçarslan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tedavisi tamamlanan Hakim Aslı K.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.