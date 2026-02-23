Çınarcık’taki 14 aylık bebeğe yapılan saldırıyla ilgili müfettiş görevlendirildi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bebek ve babasına yönelik saldırı olayının araştırılması için Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi.

Olayın tüm yönleriyle araştırılması için Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirildiği açıklandı. Bakanlık, çocuklara yönelik şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durulacağını vurguladı.

İçişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklama. (Görsel X'ten alınmıştır)

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık evladımız ve babasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi. Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz.