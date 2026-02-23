Aziz İhsan Aktaş davasında yeni gelişme: Savcıdan tutuklular için devam istemi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi bulunan sanıkların mevcut tedbirlerinin sürdürülmesini talep etti. Haftalık imza yükümlülüğü bulunan sanıklar yönünden adli kontrolün kaldırılmasını isteyen savcı, bloke edilen mal varlıkları ile incelemeye alınan dijital materyallerin iadesini talep ederken, tutuklu sanıkların ise üzerlerine atılı suçlamalar dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aziz İhsan Aktaş Suç örgütü davasında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, haklarında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' tedbiri bulunan sanıkların bu durumunun devamına, haftalık imza tedbiri bulunan sanıkların tedbirinin ayrı ayrı kaldırılmasına, sanıkların bloke ve tedbir konulan mal varlıklarının iadesine, incelemeye alınan dijital materyallerin iadesine ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suç isnadı göz önünde bulundurularak devamına karar verilmesini talep etti.