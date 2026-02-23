Ali Kaya'nın kan ve idrar testleri negatif çıktı: Adli Tıp’tan saç analizi talep edildi

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın kan ve idrar testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Saç örneği alınamadığı belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp'tan saç analizi talep etti.