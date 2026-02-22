Hatay’da 8 katlı apartmanda yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binada maddi hasara neden oldu.

Cebike Mahallesi'ndeki apartmanın son katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında kilerde bulunan bir tüpün patladığı bildirildi.