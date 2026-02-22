Hatay’da 8 katlı apartmanda yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Hatay’ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın kiler bölümünde çıkan ve tüp patlamasıyla büyüyen yangında 13 kişi dumandan etkilendi; hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 8 katlı bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.
- Yangın, Cebike Mahallesi'ndeki apartmanın son katında bulunan kilerde çıktı ve bu sırada bir tüp patladı.
- Dumandan etkilenen 13 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binada maddi hasara neden oldu.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 katlı bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.
Cebike Mahallesi'ndeki apartmanın son katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında kilerde bulunan bir tüpün patladığı bildirildi.
13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bina sakinlerini tahliye ederken, dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.