Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı

Örgüt şeması

ÖGRÜTE PARA AKTARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca, Serkan Cemal Güney'in elebaşılığını, İbrahim Tankoş'un ise yöneticiliğini yaptığı ayrı bir yapılanmanın bulunduğu, Güney'in kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları aracılığıyla örgütüne yasa dışı para aktardığı iddia edildi. Sevk yazısında, S.A. isimli kişinin İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yaptığı, Sao Paulo'dan gelen bazı kişilerin yanlarında uyuşturucu madde getirecekleri ve bu maddelerin uçuş sonrasında S.A. tarafından teslim alınarak ülkeye sokulacağının anlaşıldığı tespitine yer verildi. Şüpheli Güney'in, Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan E.B.'ye iki kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorgulattığı, Tankoş'un ise Güney'in talebi üzerine bir kişinin kimlik numarasını polis memuru E.Ç.'den temin ettiği öne sürüldü. Savcılık değerlendirmesinde, Serkan Cemal Güney liderliğinde kurulduğu belirtilen suç örgütünün, uyuşturucu ticareti dışında farklı alanlarda görev yapan kamu görevlilerinden bilgi temin ederek finans sağladığı ve bu yolla yasa dışı gelir elde ettiği ifade edildi.



BİLGİLER EMNİYETTEN SIZDIRILDI

Dosyada, Bakırköy Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibi aracılığıyla bazı kişiler hakkında kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı, kimlik bilgilerinin ise görevli polis memurları üzerinden temin edildiği öne sürüldü. Öte yandan, uluslararası suç örgütleri tarafından uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen, Europol tarafından çözümlenen'SKY'adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı. Türkiye bağlantılı yazışmaların bazı polis memurları tarafından örgüt yöneticilerine sızdırıldığı değerlendirildi.