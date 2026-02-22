Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız’ın 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalandığı, 7 Temmuz 2025’te ise serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Yazıda, Atız’ın tahliyesinin ardından Almanya’da uyuşturucu ticareti bağlantısıyla Türk kökenli kişileri tutuklayan farklı bir savcıya yönelik silahlı saldırı düzenletebileceği yönünde ihbar alındığı belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Casperlar' suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Örgüt elebaşı İsmail Atız'ın Almanya'da bir savcıya suikast düzenletmek istediği ihbarı üzerine başlayan soruşturmada, polis memuru A.A.'nın PolNet üzerinden sorgu yaptığı ve aynı gün hesabına şüpheli Serkan Cemal Güney tarafından 3 bin lira gönderildiği tespit edildi.
- Serkan Cemal Güney liderliğindeki suç örgütünün uyuşturucu ticareti dışında kamu görevlilerinden bilgi temin ederek finans sağladığı, Bakırköy Adliyesi zabıt katibi E.B. aracılığıyla kırmızı bülten sorgulaması yaptırdığı iddia edildi.
- İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yapan S.A.'nın Sao Paulo'dan gelen uyuşturucu maddeyi teslim alarak ülkeye sokacağının anlaşıldığı belirtildi.
- Suçtan elde edilen paraların tether kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığı, yüzde 3 komisyon karşılığında havale yöntemiyle sisteme sokulduğu ve bazı kamu görevlilerinin hesaplarına yüz binlerce lira gönderildiği tespit edildi.
Kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheliden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 18 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 18 şüpheliden 17'si tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakkında tutuklama talep edilen şüphelilerden 2'sinin halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.
SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Savcılığın sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız'ın 3 Temmuz 2025'te Almanya'da yakalandığı, 7 Temmuz 2025'te ise serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Yazıda, Atız'ın tahliyesinin ardından Almanya'da uyuşturucu ticareti bağlantısıyla Türk kökenli kişileri tutuklayan farklı bir savcıya yönelik silahlı saldırı düzenletebileceği yönünde ihbar alındığı belirtildi.
ALMAN SAVCIYA SUİKAST İDDİASI
Alman savcının ikametine yakın bölgede, Atız ile birlikte hareket ettiği öne sürülen ve'Hamuş'kod adıyla anılan Güven Şeren'in gözaltına alındığı kaydedildi. Alman adli makamlarının dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemede, Atız'ın Şeren'ePolNet (Polis Bilişim Ağı) sorgu sonucunu gönderdiğinin tespit edildiği ve durumun Türkiye'ye bildirildiği aktarıldı. Sevk yazısında, Şeren'in kimlik numarasının 25 Temmuz 2025'te PolNet üzerinden sorgulandığı, bu sorgulamayı yapan polis memurunun A.A. olduğunun belirlendiği ifade edildi. Söz konusu sorgunun yapıldığı gün A.A.'nın banka hesabına şüpheli Serkan Cemal Güney tarafından 3 bin lira gönderildiği ileri sürüldü.
ÖGRÜTE PARA AKTARDIĞI İDDİA EDİLDİ
Ayrıca, Serkan Cemal Güney'in elebaşılığını, İbrahim Tankoş'un ise yöneticiliğini yaptığı ayrı bir yapılanmanın bulunduğu, Güney'in kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları aracılığıyla örgütüne yasa dışı para aktardığı iddia edildi. Sevk yazısında, S.A. isimli kişinin İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yaptığı, Sao Paulo'dan gelen bazı kişilerin yanlarında uyuşturucu madde getirecekleri ve bu maddelerin uçuş sonrasında S.A. tarafından teslim alınarak ülkeye sokulacağının anlaşıldığı tespitine yer verildi. Şüpheli Güney'in, Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan E.B.'ye iki kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorgulattığı, Tankoş'un ise Güney'in talebi üzerine bir kişinin kimlik numarasını polis memuru E.Ç.'den temin ettiği öne sürüldü. Savcılık değerlendirmesinde, Serkan Cemal Güney liderliğinde kurulduğu belirtilen suç örgütünün, uyuşturucu ticareti dışında farklı alanlarda görev yapan kamu görevlilerinden bilgi temin ederek finans sağladığı ve bu yolla yasa dışı gelir elde ettiği ifade edildi.
BİLGİLER EMNİYETTEN SIZDIRILDI
Dosyada, Bakırköy Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibi aracılığıyla bazı kişiler hakkında kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı, kimlik bilgilerinin ise görevli polis memurları üzerinden temin edildiği öne sürüldü. Öte yandan, uluslararası suç örgütleri tarafından uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen, Europol tarafından çözümlenen'SKY'adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı. Türkiye bağlantılı yazışmaların bazı polis memurları tarafından örgüt yöneticilerine sızdırıldığı değerlendirildi.
UYUŞTURUCU SEVKİYATI VE "BİLGİ SATMA" İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları kurduğu, özellikle yurt dışından Türkiye'ye sevkiyat planladığı ve bu süreçte bazı kamu görevlilerinden destek aldığı öne sürüldü.
Dosyada ayrıca, Polnet sorgu ekran görüntülerinin para karşılığında temin edildiği, devam eden soruşturmalara ilişkin gizli bilgilerin sızdırıldığı ve bu yöntemle hem örgüte finans sağlandığı hem de suç örgütü üyelerine koruma kalkanı oluşturulduğu iddia edildi.
KRİPTO PARA YÖNTEMİYLE AKLAMA
Soruşturma kapsamında elde edilen tespitlere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların"tether"olarak bilinen kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi. Paraların, yüzde 3 komisyon karşılığında havale yöntemiyle sisteme sokulduğu belirtildi.
MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Dosyada yer alan banka hareketlerinde dikkat çeken yüksek tutarlı para transferlerine de yer verildi. Bazı kamu görevlilerinin hesaplarına yüz binlerce lira gönderildiği, şüpheliler arasında ise milyonlarca liralık karşılıklı para trafiği bulunduğu tespit edildi.