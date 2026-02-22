Casperlar operasyonunda 9 polis dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütle iş birliği yaptıkları ve bilgi sızdırdıkları iddia edilen aralarında 9 polis memurunun da bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 16’sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, "Casperlar" suç örgütü lideri Serkan Cemal Güney'in kamu görevlileriyle iş birliği yaparak uyuşturucu ticareti organize ettiği iddia edildi.
- Örgütün, para karşılığında kamu görevlilerinden Polnet sorguları gibi gizli bilgileri temin ederek kendine koruma sağladığı öne sürüldü.
- Suçtan elde edilen gelirin, "tether" adlı kripto para birimi aracılığıyla soğuk cüzdanlara aktarılarak aklandığı tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında, bazı kamu görevlilerinin hesaplarına ve şüpheliler arasında milyonlarca liralık para transferi yapıldığı belirlendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada, tutuklama talep yazısında dikkat çeken iddialara yer verildi.
Savcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu yazıda, örgüt lideri Serkan Cemal Güney ile yöneticilerden İbrahim Tankoş'un kamu görevlileriyle irtibat kurarak bilgi temin ettiği, uyuşturucu ticaretini organize ettiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetleri yönettiği belirtildi.
UYUŞTURUCU SEVKİYATI VE "BİLGİ SATMA" İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları kurduğu, özellikle yurt dışından Türkiye'ye sevkiyat planladığı ve bu süreçte bazı kamu görevlilerinden destek aldığı öne sürüldü.
Dosyada ayrıca, Polnet sorgu ekran görüntülerinin para karşılığında temin edildiği, devam eden soruşturmalara ilişkin gizli bilgilerin sızdırıldığı ve bu yöntemle hem örgüte finans sağlandığı hem de suç örgütü üyelerine koruma kalkanı oluşturulduğu iddia edildi.
KRİPTO PARA YÖNTEMİYLE AKLAMA
Soruşturma kapsamında elde edilen tespitlere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların "tether" olarak bilinen kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi. Paraların, yüzde 3 komisyon karşılığında havale yöntemiyle sisteme sokulduğu belirtildi.
MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Dosyada yer alan banka hareketlerinde dikkat çeken yüksek tutarlı para transferlerine de yer verildi. Bazı kamu görevlilerinin hesaplarına yüz binlerce lira gönderildiği, şüpheliler arasında ise milyonlarca liralık karşılıklı para trafiği bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yargı süreci devam ediyor.