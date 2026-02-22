Casperlar operasyonunda 9 polis dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, bazı kamu görevlilerinin hesaplarına ve şüpheliler arasında milyonlarca liralık para transferi yapıldığı belirlendi.

Örgütün, para karşılığında kamu görevlilerinden Polnet sorguları gibi gizli bilgileri temin ederek kendine koruma sağladığı öne sürüldü.

Savcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu yazıda, örgüt lideri Serkan Cemal Güney ile yöneticilerden İbrahim Tankoş'un kamu görevlileriyle irtibat kurarak bilgi temin ettiği, uyuşturucu ticaretini organize ettiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetleri yönettiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada, tutuklama talep yazısında dikkat çeken iddialara yer verildi.

UYUŞTURUCU SEVKİYATI VE "BİLGİ SATMA" İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları kurduğu, özellikle yurt dışından Türkiye'ye sevkiyat planladığı ve bu süreçte bazı kamu görevlilerinden destek aldığı öne sürüldü.

Dosyada ayrıca, Polnet sorgu ekran görüntülerinin para karşılığında temin edildiği, devam eden soruşturmalara ilişkin gizli bilgilerin sızdırıldığı ve bu yöntemle hem örgüte finans sağlandığı hem de suç örgütü üyelerine koruma kalkanı oluşturulduğu iddia edildi.