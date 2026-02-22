Boğazlarda dijital takip dönemi başlıyor I Bakan Uraloğlu: "7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Denizciliğin İnterneti Projesi" ve NAVDAT Projesi hakkında açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek "Denizciliğin İnterneti Projesi"ve NAVDAT Projesi ile Türkiye'nin deniz haberleşme ve izleme altyapısını güçlendirdiklerini belirterek,"Bu projelerle Boğazlarımız başta olmak üzere kritik suyollarımızda dijitalleşmeyi ileri seviyeye taşıyoruz."dedi.

"VERİ İLETİŞİMİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK"

Bakan Uraloğlu, Denizciliğin İnterneti Projesi kapsamında Türk Boğazlarında seyir halindeki gemilerin güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak için bir dizi yenilikçi çözüm sunmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Projeyle, geleneksel fener ve şamandıra sistemlerinin izlenmesi, deniz ekosisteminin tehditlerinin belirlenmesi ve gemilerin takibi gibi önemli alanlarda dijital bir platform kurulması gerekliliğine çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz. Projede kullanılacak olan uzak menzil haberleşme altyapıları, mevcut haberleşme altyapısına yedek olacak şekilde eklenerek veri iletişimi güvence altına alınacak. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 adet yüzer seyir yardımcısı ve 1 adet fener kulesi gibi yapılar; hidrografik, meteorolojik ve gemilerin seyir bilgilerini tespit edebilecek şekilde tasarlandı. Proje, gemi trafiğinin yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sunarak kritik suyollarında güvenli seyrüseferi kolaylaştıracak ve acil durum müdahalelerini destekleyecek.

Abdulkadir Uraloğlu / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır.

"OPERASYONEL KABİLİYETİMİZİ ARTTIRACAĞIZ"

Proje kapsamında kurulacak sistemle gemi trafiğinin daha etkin yönetileceğini vurgulayan Uraloğlu,"Denizciliğin İnterneti Projesi ile gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hale getireceğiz. Kritik su yollarımızda seyir süreçlerini daha yakından takip ederek operasyonel kabiliyetimizi artıracağız."diye konuştu.