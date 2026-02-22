Bakan Göktaş’tan oyun platformlarına çağrı: Ebeveyn denetimini artırın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu ancak içerik denetiminin şart olduğunu vurguladı. Oyun platformlarından ebeveyn kontrollerini güçlendirmelerini ve yaşa uygun sınıflandırmaya dikkat etmelerini isteyen Göktaş, “Yasaklayan değil rehberlik eden bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi. Çocuklar için daha güvenli bir dijital ortam çağrısı yaptı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu ve bu alanı önemsediklerini belirtti.
- Göktaş, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini beklediklerini açıkladı.
- Bakan, yasaklayan değil rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.
- Göktaş, çocukları koruma sürecinin birlikte yönetilmesini istediğini vurguladı.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu bildiklerini ve bu alanı önemsediklerini belirtti.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Tam da bu yüzden, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım."