Bakan Göktaş’tan oyun platformlarına çağrı: Ebeveyn denetimini artırın

Bakan, yasaklayan değil rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

Bakan Göktaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama. (Görsel X'ten alınmıştır)

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tam da bu yüzden, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım."