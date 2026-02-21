Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan atama açıklaması: "Hedefimiz 2026 KPSS'si ile 2026'da alım yapmak"

Sağlık hizmetlerindeki gelişmelere değinen Memişoğlu, bugün yaklaşık 30 bin aile hekiminin olduğunu, bu sayıyı 40-45 bin bandına çıkarmak için planlama yaptıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'yle taramalar yaptıklarını anlatan Memişoğlu, "15 milyon insanın aile hekimleriyle yeniden temasını sağladık. Aile hekimlerinin ortalama 3 bin 500 nüfusu var. O nüfustaki kronik hastaların, belli yaş gruplarının aranmasını istedik. Kronik hastaların daha erken safhada tanınabilir olmasını sağladık. Onlar da tam 32 milyon insanımızı aradı, bunlardan 8 milyona yakınını daha kronik hastalık belirtilerini oluşturmadan, hasar vermeden, onları erken safhada tanısını koyarak hastalıklarının tedavilerine başladık." diye konuştu.

Memişoğlu, 21 milyon kişiye kanser taraması yaptıklarını, 21 bin kişiye erken safhada kanser tanısı koydukları bilgisini paylaşarak, vatandaşlara fizyoterapistlerin, psikologların, diyetisyenlerin, çocuk gelişimcilerin görev yaptığı ücretsiz kanser taraması imkanı sunan Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sigara bağımlılığına dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Diyoruz ki hazır ramazan, gelin sigarayı beraber bırakalım. Bizim danışma hattımız var. Sigarayla ilgili ücretsiz ilaç veriyoruz. Hep beraber şu sigara illetinden kurtulalım. Bu ülkenin yüzde 32,4'ü sigara içiyor. Erkeklerin yüzde 46,1'i sigara içiyor, tütün kullanıyor. Akciğer kanserinde dünyanın neredeyse birinci ülkesiyiz. Hipertansiyondan tutun uyku kalitesine kadar her türlü hastalığa sebep veriyor. Toplumun sağlıklı olması lazım. Kilo, bağımlılık ve hareketsizlik, bu toplumun en büyük risklerinden."

Bakan Memişoğlu, bağımlılıklar ve tüm tütün ürünleriyle mücadele ettiklerini vurgulayarak, bağımlılıklarından kurtulmak isteyen vatandaşların Alo 171 ve Alo 191 hatlarını aramalarını istedi.