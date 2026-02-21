Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek için arama çalışması başlatıldı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Methiye Mahallesi'nde sabah saat 10.00'da evinden ayrılan Çiçek adlı kız çocuğundan haber alınamayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
- İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ekipler mahalle ve çevresinde yaya ve dronla yaklaşık 8 saat arama çalışması yaptı.
- Arama çalışmalarına sahurdan sonra 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edilecek.
Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden saat 10.00'da ayrılan Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kız çocuğunun bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.
Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra yeniden başlayacak. Arama çalışmalarına, yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edileceği öğrenildi.