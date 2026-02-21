"Eserlerle Devlet Bahçeli" kitabı yayımlandı: Kapak tasarımı dikkat çekti

Kitapta yer verilen kurumların, on altı Türk devletinden üç kıtaya yayılan tarihi hakimiyet anlayışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı sorumluluk bilinciyle sürdürüldüğünün somut ve kalıcı göstergeleri olduğu vurgulandı.

Partiden yapılan açıklamada, eserin yalnızca fiziki yapıların, kurumların ve projelerin derlemesi olmadığı; aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya dayalı devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerinin kayıt altına alınması niteliği taşıdığı belirtildi.

KAPAKTA SELÇUKLU YILDIZI VE BAHÇELİ'NİN İMZASI

Beş ana bölümden oluşan eserin kapağının özel olarak tasarlandığı, kapakta Selçuklu yıldızı içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasının yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, yıldızın tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin gücünü temsil eden sekiz erdemi; adalet, merhamet, sabır, sadakat, doğruluk, cömertlik, şefkat ve cesareti hatırlattığı ifade edildi.

Yıldızın merkezinde yer alan ay yıldızın ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolü ve Türk milletinin ebedi simgesi olduğuna dikkat çekildi.

EDİTÖR CİN'DEN BAHÇELİ'YE TAKDİM MESAJI

Kitabın editörü Büşra Cin'in, eserin takdim bölümünde MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hitaben şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Türk milliyetçiliğinin fikri ve kurumsal sürekliliğini kararlılıkla taşıyan, bizleri bu şuurla yetiştiren ve bugün bu büyük emaneti 'Eserlerle Devlet Bahçeli' kitabı aracılığıyla geleceğe aktarma sorumluluğunu üstlenmemize imkan tanıyan, her daim yol gösterici ışığımız olan liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye en derin hürmet ve minnet duygularımı arz ediyorum."