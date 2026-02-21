Buca ve Foça belediyelerine 9,3 milyon lira atık cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi'ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin TL ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlendi.

İzmir'de atık alarmı: İki belediyeye toplam 9.3 milyon lira ceza!