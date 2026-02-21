Bayraktar Akıncı’dan milli mühimmatımız EREN'le hava atışında tam isabet

Akıncı TİHA bünyesinde bugüne kadar MAM-L, MAM-T, Çakır Seyir Füzesi, İHA-230 ve İHA-122 Süpersonik Füze dahil çok sayıda mühimmat test edildi.

Bayraktar Akıncı TİHA, 29 Ağustos 2021'den beri TSK envanterinde operasyonel olarak görev yapıyor.

Bayraktar Akıncı TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile hava-hava atışı gerçekleştirdi.

Bayraktar Akıncı TİHA operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Daha önce Kemankeş 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile benzer bir başarıya imza attı.

Tekirdağ Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden kalkış yapan Bayraktar Akıncı, Karadeniz'deki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte hedef İHA, Taarruzi İnsansız Hava Aracından ateşlenen Eren mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi (Fotoğraf: DHA ve Takvim Foto Arşiv)

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte yerden havalanan hedef İHA, Taarruzi İnsansız Hava Aracından ateşlenen Eren mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi. Hedefin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı atışın ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.