Bayraktar Akıncı’dan milli mühimmatımız EREN'le hava atışında tam isabet
Yerli ve milli gururumuz BAYKAR tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), ROKETSAN tarafından geliştirilen Eren Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile gerçekleştirdiği hava-hava atış testinde gökyüzündeki hedef İHA’yı tam isabetle imha etti.
- Bayraktar Akıncı TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile hava-hava atışı gerçekleştirdi.
- Tekirdağ Çorlu'dan kalkan Akıncı TİHA, Sinop açıklarında yerden havalanan hedef İHA'yı EREN mühimmatı ile başarıyla vurdu.
- Bayraktar Akıncı TİHA, 29 Ağustos 2021'den beri TSK envanterinde operasyonel olarak görev yapıyor.
- Milli TİHA, 21 Haziran 2022'de 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.
- Akıncı TİHA bünyesinde bugüne kadar MAM-L, MAM-T, Çakır Seyir Füzesi, İHA-230 ve İHA-122 Süpersonik Füze dahil çok sayıda mühimmat test edildi.
Bayraktar Akıncı TİHA operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Daha önce Kemankeş 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile benzer bir başarıya imza attı.
TİHA milli mühimmatımız EREN'le hava atışında tam isabetle vurdu
ÇORLU'DAN KALKTI HEDEFİ SİNOP'TA VURDU
Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte yerden havalanan hedef İHA, Taarruzi İnsansız Hava Aracından ateşlenen Eren mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi. Hedefin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı atışın ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.
ÇOK YÖNLÜ HAREKAT GÜCÜ
Hava-yer mühimmatlarındaki başarısını hava-hava görevlerine de taşıyan Bayraktar Akıncı, Eren mühimmatı ile yaptığı bu başarılı atışla operasyonel esnekliğini pekiştirmiş oldu. Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı başarıyla kullanabilen Milli TİHA, ulaştığı stratejik gücü bir kez daha gösterdi.
BAŞARIYA DOYMUYOR
Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.
MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNUN SAHİBİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Milli TİHA Bayraktar Akıncı, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.