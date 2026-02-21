5 ilde 93 adrese uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince geniş çaplı operasyon düzenlendi. 93 adrese yapılan baskınlarda 346 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 83 bin 625 uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ile çok sayıda ruhsatsız silah ve suçta kullanılan materyal ele geçirildi.
OPERASYON JANDARMADAN
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 346 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
93 ADRESE BASKIN
Açıklamada, 108 asayiş ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğiyle 93 adrese operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 83 bin 625 uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi." ifadeleri yer aldı.