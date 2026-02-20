Türkiye’nin sosyal medya adımı Avrupa’ya örnek oldu: 15 yaş altına dijital koruma

Türkiye Aile Yılı'nda önemli bir çalışmaya imza attı. 15 yaş altı kuşağını dijital tehlikelerden uzak tutmak için sosyal medya projesi hazırladı. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'na yollandı.

AVRUPA'YA ÖRNEK OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma Avrupa'da büyük ilgi gördü. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi tasarıyı gündemine aldı.