Türkiye’nin sosyal medya adımı Avrupa’ya örnek oldu: 15 yaş altına dijital koruma
Devlet, çocukları sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korumak için düğmeye bastı. Aileyi de işin içine dahil eden model birçok Avrupa ülkesi tarafından örnek alındı.
Türkiye Aile Yılı'nda önemli bir çalışmaya imza attı. 15 yaş altı kuşağını dijital tehlikelerden uzak tutmak için sosyal medya projesi hazırladı. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'na yollandı.
AVRUPA'YA ÖRNEK OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma Avrupa'da büyük ilgi gördü. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi tasarıyı gündemine aldı.
- Sosyal ağlara erişim için alt sınır 15 yaş olacak.
- Dijital oyunlar yaş kriterlerine göre derecelendirilecek.
- Aile izni olsa bile çocuklara kullanım hakkı verilmeyecek.
- Kritere uymayan oyunlar platformlarda sunulamayacak.
TASARIYLA NELER DEĞİŞECEK?
Platformlara iletilen şikâyet başvuruları, en geç 48 saat içinde cevaplandırılacak. 18 yaş altı çocukların sosyal medya ve sanal bahis sitelerine erişimine biyometrik yöntemlerle kısıtlama getirilecek.
DÜNYA AYAKTA
FRANSA
15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor.
İSPANYA
Sanchez Hükümeti, Türkiye'dekine benzer yasa hazırlıyor.
HOLLANDA
Çocukların ekran süresi üzerine yeni düzenleme yapıyor.
ALMANYA
Sosyal medya erişimini kısıtlayan yasal önlemler alıyor.
DİĞER: İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç de benzer yasa hazırlıyor.